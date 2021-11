Oferta Federației pentru Gică Hagi a încins spiritele: ”Să-ți fie rușine, ti-o spune fratele tău!” Vorbe grele între Florin Prunea și Ilie Dumitrescu

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, s-a întâlnit cu tehnicianul echipei Farul, Gheorghe Hagi, şi i-a oferit acestuia postul de selecţioner, gest care a declanșat un scandal uriaș între alți doi componenți ai ”Generației de Aur”, Florin Prunea și Ilie Dumitrescu.

Ilie Dumitrescu a fost cel care a dezvăluit negocierile eșuate dintre Hagi și FRF, în cadrul emisiunii „Digi Sport Special”: Răzvan Burleanu a demontat foarte multe lucruri, că ar avea ceva împotriva Generației de Aur. El a mai avut o discuție și cu Dan Petrescu”.

A fost declarația care l-a scos din sărite pe fostul portar Florin Prunea, acesta acuzându-l pe Ilie Dumitrescu cu vorbe grele.

”Ilie, tu ce ai făcut în seara asta..., nu se face! Te știam altfel. Nu a făcut nimeni ce faci tu. Un reprezentant al Generației de Aur să spună asta... Să îi dai, așa, niște vorbe bune lui Burleanu...

Ai spus că Răzvan Burleanu a rezolvat problema cu Generația de Aur. Vorbește în numele tău, nu în numele nostru. Nu sunteți doar voi, Hagi, Popescu, Dumitrescu...

La înmormântarea lui Didi Prodan am stabilit cu toții să nu ne asociem cu acest băiețaș și tu acum îl lauzi. Nu mai vorbi tu, care ai un interes. Tu vorbești în interesul tău, e clar! Să-ți fie rușine, ti-o spune fratele tău!”, a declarat Prunea.

”Îți spun ceva în direct, eu nu intru într-un astfel de dialog cu tine, unul ieftin. Eu am avut ofertă să îmi aleg orice funcție vreau eu în echipa lui Răzvan Burleanu, în urmă cu mai mulți ani, dar am refuzat. Am zis că sunt din altă echipă”, a replicat Ilie Dumitrescu.