Momente de panica la EURO 2020! Trei suporteri s-au infectat cu varianta Delta a noului coronavirus la partida Danemarca - Belgia

Trei suporteri prezenti la stadionul Parken din Copenhaga s-au infectat, la 17 iunie, cu varianta Delta a coronavirusului, in timpul meciului Danemarca - Belgia de la Euro-2020, au anuntat autoritatile sanitare daneze, care fac un apel pentru testarea a aproximativ 4.000 de persoane, informeaza AFP.

"Aceste trei persoane s-au contaminat in timpul meciului Danemarca - Belgia, iar contactii lor apropiati si contactii apropiati contactilor lor au fost avertizati personal. Insa recomandam testarea spectatorilor care au fost in aceleasi sectoare cu cei infectati. Este vorba de spectatorii de la tribuna C 1-4 si C 6-7, adica aproximativ 4.000 de persoane", a declarat Anette Lykke Petri, directoarea Agentiei pentru Siguranta Pacientilor.

Danemarca recomanda, in cazul infectarii cu varianta Delta, izolarea contactilor pana la al doilea grad, adica pana la contactii contactilor. Insa conform regulilor sanitare in vigoare, simpla prezenta in tribuna in care s-a descoperit un caz nu necesita plasarea in izolare.

Marti, Organizatia Mondiala a Sanatatii s-a declarat ingrijorata de relaxarea restrictiilor in unele orase-gazda ale Euro-2020, dupa cresterea numarului de cazuri de coronavirus. In aceeasi zi, Danemarca a raportat 29 de cazuri descoperite in legatura cu meciuri de la Euro disputate la Copenhaga.