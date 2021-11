Nicolae Stanciu, după preliminariile ratate ale României: ”Nu suntem prima generație care nu s-a calificat”

Nicolae Stanciu a declarat, duminică seară, după ce naţionala României a ratat calificarea la barajul pentru Cupa Mondială, că de fapt tricolorii au pierdut barajul la meciul precedent, cu Islanda, şi că dezamăgirea este mare de atunci.

“Dezamăgirea e mare, dar cum am zis după meciul cu Islanda că dacă nu se va întâmpla o minune astăzi în Macedonia... Calificarea am pierdut-o noi acasă cu Islanda. Dezamăgirea a fost de atunci. Mai erau speranţe, dar era clar că nu mai depindeam de noi. Era destul de greu să crezut că Macedonia de Nord se va încurca. În momentul golului Islandei am auzit doar lumea bucurându-se, m-am gândit că s-a marcat acolo şi e bine, dar toţi am încercat să stăm concentraţi”, a spus Stanciu la Pro X

El a evitat să vorbească despre ce le-a spus jucătorilor Mirel Rădoi în vestiar. “O parte din jucători am vorbit cu dânsul, nu ştiu ce se va întâmpla. Nu pot să zic ce a spus în vestiar”.

Întrebat dacă România se va califica după părerea sa la un turneu final în următorii 10 ani, fotbalistul a răspuns: “Normal că credem şi avem speranţe înainte de fiecare campanie. Nu suntem prima generaţie care nu s-a calificat. Nu ar trebui să fim mândri de ce am făcut, dar precedentele campanii s-au terminat pe locul patru sau mai jos. Întrebarea asta cred că ai pus-o de 20 de ani. Credem în continuare că putem să reuşim. Tinerii jucători joacă în campionate bune, a început să se lege jocul şi la naţională. Ceea ce s-a reuşit la tineret o să începem să reuşim şi la echipa mare”.

Stanciu a vorbit şi despre cum este în Cehia, spre deosebire de România. “Nu mai cunosc în amănunt situaţia cluburilor din România, dar acolo nu sunt întârzieri cu salariile, nu vezi atâţia patroni că vorbesc în presă, se întâmplă doar lucruri normale. Echipele de club, cele patru puternice din România, dacă ar avea o constanţă să joace în grupe în Europa fotbalul nostru ar creşte”.

Reprezentativa României a ratat, duminică seară, calificarea la barajul pentru Cupa Mondială, încheind pe locul 3 grupa J a preliminariilor europene. România a învins cu 2-0 Liechtenstein, în deplasare, însă şi Macedonia de Nord s-a impus, scor 3-1 în faţa Islandei, astfel că a ajuns la baraj.