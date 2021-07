Neymar, injuraturi groaznice pe Instagram inaintea duelului cu Messi

Brazilia si Argentina se vor intalni duminica noapte in finala Copa America.

Va fi pentru prima data din 2007 incoace cand cele doua superputeri ale continentului sud-american vor juca avand trofeul pe masa.

Ads

Si va fi o confruntare intre fostii coechipieri de la Barcelona, Neymar si Messi.

Inaintea meciului cu Argentina, Neymar a lansat un mesaj dur pe Instagram pntru fanii Braziliei care sustin Argentina in acest meci in special datorita lui Lionel Messi.

"Sunt un brazilian cu multa mandrie si dragoste. Visul meu a fost mereu sa joc pentru Brazilia si sa aud fanii cantand. Nu voi ataca niciciodata un brazilian, fie ca e in competitie in sport, la Oscaruri sau la modelling. Cine e brazilian si face altfel? Ok, te respect, dar poti sa te duci naibii". - n.r. termenul folosit in final era mult mai vulgar.

Cine e David Popovici, inotatorul roman de 16 ani care a uimit lumea. A fost comparat de italieni cu un sportiv celebru