Țeapa secolului? Noul patron al lui Newcastle, prințul saudit Mohammed bin Salman, ar fi cheltuit 450 de milioane de dolari pe un tablou fake

“Salvator Mundi”, celebrul tablou care ar fi fost pictat de Leonardo da Vinci, a fost cumpărat de bin Salman la o licitație organizată în 2017. Însă mulți experți îi contestă autenticitatea.

Peste 1.200 de colecționari de artă din întreaga lume au participat în 2017 la licitația organizată de celebra casă Christie. Licitația a fost urmărită live pe Internet de 120.000 de curioși pentru că la mijloc era vorba de un tablou celebru. “Salvator Mundi” – Mântuitorul Lumii al lui Leonardo da Vinci, despre care Christie spunea că ar fi cea mai mare descoperire culturală din ultimii 100 de ani.

Tabloul a fost cumpărat de prințul saudit Mohammed bin Salman, care a dat 450 de milioane de dolari pentru faimoasă opera de artă.

Nu după mult timp au apărut însă primele semne de întrebare.

În septembrie 2018, tabloul urma să fie expus la muzeul Luvru din Abu Dhabi. Însă, cu totul neașteptat, evenimentul grandios s-a anulat.

Apoi a căzut bomba: trei experți de la Muzeul Luvru din Paris au ajuns la concluzia că tabloul a fost pictat în studioul lui Leonardo da Vinci, dar nu de marele pictor renascentist.

De asemenea, în cartea Ultimul Leonardo, criticul de artă Ben Lewis susține că nu este un original Da Vinci. Cel mult, artistul a adăugat câteva tușe finale.

Carmen Bambach, curator la Muzeul de Artă Metropolitană, crede că tabloul a fost pictat de unul dintre asistenții lui Da Vinci, Giovanni Antonio Boltraffio, fiind doar retușat de maestru.

Filmul The Savior for Sale, lansat în luna aprilie a acestui an care prezintă povestea tabloului, ajunge la o concluzie similară: nu e creația lui Da Vinci.

În orice caz, părerile sunt împărțite, iar adevărul din spatele acestui tablou va rămâne un mister etern.

Cert este că prințul saudit a refuzat să împrumute tabloul muzeului Luvru din Paris pentru expoziția din 2019 dedicată lui Leonardo. Ar fi vrut ca muzeul să îl așeze lângă Mona Lisa și să îl prezinte ca un Da Vinci original pentru a-l scuti de umilința de a fi dat 450 de milioane de dolari pe un fals. Ceea ce nu s-a întâmplat.

În acest moment, tabloul ar fi pe iachtul Serene de 500 de milioane de dolari pe care îl deține prințul.

Astfel că achiziționarea clubului de fotbal Newcastle pentru 409 de milioane de dolari nici nu mai pare o extravaganță.

