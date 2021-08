Naționala Țărilor de Jos are un nou selecționer! Cine va conduce Portocala Mecanică

Olandezii au avut un parcurs dezamăgitor la Campionatul European de fotbal, fiind eliminați în optimi de Cehia.

Olandezii au decis să-l schimbe din funcția de selecționer pe Frank de Boer, iar cel ales este Louis van Gaal.

Este o revenire practic a antrenorului de 69 de ani care a mai condus naționala Țărilor de Jos în două perioade, 2000-2002 și 2012-2014.

Țarile de Jos se alătură asfel naționalelor care au schimbat antrenorul după Euro, la fel ca Germania, Rusia, Ucraina sau Macedonia de Nord.

🇳🇱 What will he achieve during his third spell with @OnsOranje?#EURO2020 pic.twitter.com/UVz23gfrvK— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) August 4, 2021