Fiica cea mare a lui Adrian Mutu a devenit o adevarata domnisoara FOTO

Adrian Mutu este un tata fericit. La 41 de ani, fostul international, care o va antrena pe FC Universitatea Craiova, are patru copii frumosi si sanatosi.

Daca despre fiul cel mic al Briliantului, micutul Tiago (4 ani) sau despre Mario (18 ani), baiatul din prima casatorie a lui Adrian, s-a mai scris si au mai aparut fotografii cu ei, despre fetele lui Mutu se stiu prea putine lucruri.

Maya (13 ani) si Adriana (15 ani) locuiesc in Republica Dominicana alaturi de mama lor, Consuelo Matos. Cea mai mare dintre fiicele lui Mutu este o adevarata domnisoara, dupa cum reiese si din postarea acestuia, care a tinut sa ii ureze public La multi ani in ziua in care a implinit o frumoasa varsta