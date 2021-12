Dinamo sper să obțină prima victorie după mult timp mâine seară, când va juca în fața Academicii Clinceni, lanterna roșie a Ligii I, echipă care trece printr-o perioadă de frământări.

Antrenorul Mircea Rednic speră ca Dinamo să primească în iarnă un ajutor de la Mircea Lucescu, prin împrumutul unor fotbaliști de la Dinamo Kiev.

"S-a discutat cu Mircea Lucescu despre o colaborare din iarnă. El e dispus să ajute şi a spus că are un lot foarte mare şi i-ar conveni să împrumute unul sau doi jucători ca să joace. Eu aşa văd colaborarea cu nea Mircea, nu cred că vrea să se implice în momentul de faţă la Dinamo sau la echipa naţională. Eu nu îl văd în momentul de faţă la echipa naţională. Îi place să fie zi de zi la stadion, nu să stea în birouri",a spus antrenorul dinamovist Mircea Rednic.

El a vorbit și despre meciul cu Academica Clinceni, echipă care încearcă să scape de antrenorul Ionuț Chirilă și să îl numească pe Flavius Stoican

"Trebuie să fim concentraţi, să ne respectăm adversarul. Dacă îi respectăm, şi rezultatul va aveni. Nu pot să-mi permit, ca Dan Petrescu, să spun că, Doamne, ce mare echipă e! Una e să fii pe primul loc şi să joci cu ultima clasată şi alta e să fii aproape de cei cu care joci. Avem nevoie ca de aer de puncte. Mi-aş dori vreo 2-3 jucători de la ei. Cu unul dintre ei am lucrat, e un jucător care poate să facă diferenţa, e vorba de Omoh. Luana (n.r. - fiica antrenoruui) l-a dus acolo. Şi mi-aş dori să am un jucător gen Omoh care în momente dificile poate să aducă un plus, poate să câştige un meci. E clar că atunci când apare un antrenor nou există o reacţie, acum poate să fie pozitivă sau negativă. Şi eu, la primul meci, preluase echipa cu o zi înainte, am condus cu 2-0 pe UTA, care e o echipă foarte bună în sezonul ăsta. Şi am fost egalaţi în minutul 95. Indiferent că e Ionuţ sau alt antrenor, e clar că şi ei au nevoie de puncte şi o să fie un meci greu", a spus Mircea Rednic, citat de news.ro.

Rednic a venit la conferința de presă purtând o mască.

"Astăzi, îmi cer scuze, stau cu masca. Că a venit noul virus... În primul rând mă protejez pe mine, pe voi şi echipa. Nu avem voie să riscăm, mai avem două săptămâni şi nu ştim nimic de virusul ăsta, de unde vine, de unde ne loveşte, cine ni-l aduce. Am avut o problemă cu un jucător, la început de săptămână, cu Gabi Torje, care a fost răcit. Dar el e vaccinat, a avut boala, a făcut PCR-ul şi e negativ, dar nu s-a antrenat. Astăzi o să fie primul antrenament pe care îl face cu echipa. Nikos (n.r. - Kainourgios), la fel, nu s-a antrenat toată săptămâna, astăzi o să facă un test, dacă poate să fie măcar în lot. Revine Carp şi mai este o singură problemă medicală, Espinosa, cu care nu vrem să riscăm. S-ar putea de săptămâna viitoare să intre în programul normal. În rest, toată lumea este pregătită, astăzi intrăm în cantonament, mâine plecăm spre Giurgiu şi mergem să câştigăm, pentru că altă alternativă nu avem".