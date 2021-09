Mircea Rednic e noul antrenor al lui Dinamo, pentru a 5-a oară în carieră: ”Nu mai vin cu bani de acasă”. Ce spune despre calificarea în play-off

Tehnicianul Mircea Rednic a anunţat, miercuri, că revine la FC Dinamo, contractul fiind pe un an şi că obiectivul, unul “dureros”, salvarea de la retrogradare, conform news.ro.

“M-a convins situaţia în care este Dinamo. Sunt principalul responsabil din momentul ăsta. În momentul de faţă ştiţi care este situaţia noastră şi va fi foarte greu să aduc jucători până în iarnă. Trebuie să-i aduc la viaţă pe băieţi, cred în băieţii ăştia. Am acceptat ca de mâine să mă prezint la antrenamente. Am semnat un an cu opţiune.

E un moment delicat şi în momentele astea trebuie să fiu alături de acest club. Obiectivul, salvarea de la retrogradare. Ce să ne batem la play-off? La ce rezultate... Ăsta e obiectivul, e dureros. Nu credeam că o să vină şansa aşa repede să o preiau pe Dinamo. Nu mai vin cu bani de acasă, că nimeni nu a apreciat”, a declarat Rednic.

Mircea Rednic a mai antrenat echipa Dinamo în perioadele 2006-2007, 2008-2009, 2015-2016 şi 2018-2019.