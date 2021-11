Strigăt de disperare al antrenorului de la Rapid! Ce îl deranjează pe Mihai Iosif

Rapid a remizat, scor 0-0, cu FC Universitatea Craiova 1948 și se clasează pe locul 6 în Liga 1.

Mihai Iosif, tehnicianul echipei giuleștene, este nemulțumit de faptul că echipa sa nu are un stadion propriu și este nevoită să joace pe alte arene.

Ads

"În ultimul timp, oriunde jucăm, suntem peste tot acasă, dar nu suntem nicăieri. N-avem casa noastră. La noi e mereu deplasare. Cu toți avem derby-uri, cu toți suntem favoriți. Nu vreau să se uite, dar suntem nou-promovată.

În primul meci, cu Chindia, abia atunci am folosit acel prim 11. O echipă se sudează pe parcurs. Academica Clinceni are puncte foarte puține, dar pot produce surprize. Sper să nu se întâmple cu noi. Sunt mulțumit, noi în vestiar chiar am spus - Din păcate, o vorbă care nu e a mea, e veche - toți pentru unul și unul pentru toți, așa vom fi în vestiar mereu.

Suntem pe locul 6. Citeam azi, mi s-a spus că sunt echipa cu cele mai multe puncte de când e sistemul cu play-off/play-out. Suntem mulțumiți împreună - echipă, conducere și sper că și suporteri. La Rapid trebuie unitate totală", a spus Mihai Iosif.