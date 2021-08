PSG a vândut deja un număr ridicol de mare de tricouri cu Messi. Când va debuta Leo

Venirea lui Messi la PSG a stârnit un entuziasm uriaș la Paris.

După primele 24 de ore de la punerea în vânzare a tricourilor cu Messi s-ar fi dat deja 832.000 de bucăți!

Cum a reacționat Messi când a aflat că Barcelona nu îi prelungește cotntractul

Iar tricourile nu sunt ieftine: unul original costă 158 de euro, o replică este 115 euro!

Se ajunge la o sumă imensă deja. Chiar dacă nu toți banii intră în conturile PSG-ului, oricum profitul realizat e unul uriaș.

Clubul parizian nu a confirmat însă această cifră, care a fost aruncată pe piață de un cunoscut influencer, care citează Marca.

Messi a avut ieri primul antrenament cu PSG și ar putea debuta mâine seară, când parizienii joacă acasă cu Strasbourg.

