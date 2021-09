Messi a plâns din nou în hohote în fața unui stadion plin VIDEO

Argentina a învins Bolivia cu 3-0, în preliminariile CM 2022, iar Messi a reușit un hatt-trick.

Starul lui PSG a ajuns astfel la 79 de goluri pentru Argentina și l-a depășit pe celebrul Pele în clasamentul celor mai buni marcatori pentru echipa naționala, din America de Sud.

La sfârșitul meciului, Messi a prezentat fanilor trofeul Copa America, câștigat anul acesta, și a plâns în hohote, de emoție, în fața unui stadion plin, care i-a scandat numele.

…and yes, it’s even more beautiful than his great hattrick scored tonight, becoming best South American scorer in history.pic.twitter.com/28Hbl7LBEZ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2021