Lionel Messi a implinit 34 de ani, pe care i-a sarbatorit alaturi de colegii de la nationala.

Argentina este angrenata in meciurile de la Copa America, acolo unde conduce in Grupa A, fiind aproape calificata in sferturile de finala.

Messi a oprimit cateva cadouri de la colegii sai, iar seara a dat o mica petrecere in cantonamentul "pumelor".