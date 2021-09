Mesajul emoționant al lui Culio la întoarcerea la CFR Cluj VIDEO

Juan Emmanuel Culio a declarat, joi, că este foarte fericit de revenirea la CFR Cluj, el afirmând că pentru el gruparea clujeană înseamnă "acasă".

"Mă simt fericit că am venit înapoi acasă. Am dat totul pentru CFR, aici a început Culio să fie fotbalist. Aici se câştigă tot timpul, tot timpul trebuie să fii campion. Când m-a sunat clubul, eram foarte fericit. A fost un an şi jumătate foarte greu pentru mine, după ce s-a întâmplat cu familia mea, de sănătate. Am plecat, nu am vrut să zic nimic, dar pentru asta am plecat. Au fost emoţii incredibile când eram în avion. Am venit acasă. CFR-ul şi România mi-au dat, România, la fel ca şi om, mi-a dat tot. Familia a fost fericită aici, a fost incredibil.

Pentru mine înseamnă tot. Am vorbit cu Dan şi cu patronul, vreau să muncesc mult pentru echipă, pentru club. Suntem o echipă mare, trebuie să muncim în fiecare zi. Obiectivul e campionatul, aici dacă termini pe locul doi nu e bine. Avem spiritul de câştigători. Nu-mi place să fac egal, tot timpul vreau să câştig. Când Petrescu vorbeşte foarte, foarte bine de mine sunt fericit, dar e o presiune mare. Dacă nu am presiune nu mă simt bine. Voi munci, îmi voi da viaţa pe teren. Nu eşti jucător doar pe teren, ci şi în afara lui. Am 38 de ani, am fost profesionist, mă simt bine", a declarat Juan Culio, într-un interviu pentru canalul de Youtube al clubului clujean.

CFR Cluj a anunţat, miercuri, revenirea lui Juan Emmanuel Culio la gruparea clujeană.