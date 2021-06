Pui marinat in lapte de cocos si sos de stridii. Ce mananca oamenii politici care stau la sectorul VIP pe Arena Nationala, la meciurile de la EURO 2020

Mancaruri alese, baturi fine si locuri cat mai bune pentru a viziona partidele de la EURO 2020.

De asta au parte oamenii care au invitatii in sectorul VIP de la National Arena.

Scandalul imens in care fostii fotbalisti din Generatia de Aur au fost trimisi sa vada primul de la EURO 2020, Austria - Macedonia de Nord, la tribuna 2 a starnit controverse imense.

Diferenta dintre cele doua sectoare de pe Arena Nationala este mare.

In sectorul VIP, oamenii stau pe fotoliii, iar la la tribuna 2, suporterii privesc meciul de pe scaune normale.

In plus, cei care au un bilet la VIP benficieaza gratuit de mancare si bautura pe alese. In schimb, cei de la tribuna a doua sunt nevoiti sa dea 10 lei pe un pahar cu suc, scrie gsp.

Asta s-a intamplat si la prima partida de la EURO 2020, de la Bucuresti. Hagi, Gica Popescu si Ciprian Marica au vazut meciurile printre suporterii Macedoniei de Nord, iar oameni politici importanti stateau la sectorul VIP.

Meniul de la Euro 2020, de pe National Arena, confrom gsp.

INAINTE DE MECI

Gustare de bun-venit

- masline marinate cu ierburi aromatice

- salata de vinete orientala

- selectie de paine proaspata

Preparat traditional

- minifrigarui Kyiv de pui

- foitaj umplut cu carne

Fel principal

- pui marinat in lapte de cocos si sos de stridii servit cu sushi cu ciuperci japoneze

- muschi de vita cu legume la gratar amestecate in sos de busuioc proaspat

- burger vegan

Desert

- negrese cu ciocolata si crema de fistic

- tarta cu fructe de sezon si vanilie

- eclere

- mini Pavlova cu bezea de casa, fructe de padure si menta proaspata

DUPA MECI

Gustare

- selectie de hot dog

- placinta turceasca cu umplutura de branza de capra si spanac

BAUTURI

- Rasova Sur Mer Sauvignon Blanc (vin alb)

- Rasova La Plage (vin rose)

- Rasova Sur Mer Rose (vin rose)

- apa minerala, apa plata

- Fanta, Sprite, Coca-Cola

- cafea, cafea neagra, cappuccino, espresso, cafea decofeinizata

- ceai verde, ceai englezesc, ceai din ierburi, ceai din fructe de padure

Gica Hagi si Gica Popescu nu vor sa mai auda de EURO 2020 dupa ce au fost umiliti la primul meci de la Bucuresti. Ce decizie au luat

Doua mai partide mai gaduieste Bucurestiul la EURO 2020.

Austria - Macedonia de Nord si un meci din optimi vor fi pe National Arena, in luna iunie.