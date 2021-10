Meci crucial în Europa pentru CFR Cluj, cu o echipă din Olanda. Va fi dat afară Dan Petrescu? ”E posibil orice” LIVETEXT, de la 22.00

Campioana României, CFR Cluj, va întâlni echipa olandeză AZ Alkmaar, pe teren propriu, de la ora 22.00, în grupa D a Conference League.

Cele două echipe se întâlnesc în etapa a treia din faza grupelor, iar clasamentul după primele două runde obligă CFR-ul la un rezultat pozitiv.

Trupa antrenată de Dan Petrescu e pe ultimul loc, cu un singur punct, după AZ Alkmaar (4), Jablonec (3) și Randers (2).

Întrebat dacă are emoţii pentru postul său, Petrescu a răspuns: “Am contract trei ani, am venit să ajut echipa. Decizia o iau cei care conduc. Emoţii am tot timpul, şi când câştig şi când pierd, e posibil orice. Nu depinde de mine. Eu cât voi fi aici voi da totul şi voi încerca să scot maxim din jucători”.