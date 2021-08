Marius Șumudică, după egalul cu Young Boys din Liga Campionilor: ”Noi tot aducem puncte pentru România”. Cum a explicat golul primit de CFR în prelungiri

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat, marţi seara, după egalul, 1-1, cu Young Boys Berna, din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, că adversarul a fost superior, dar cu toate acestea jucătorii săi nu aveau voie să facă greşelile care au dus la golul egalizator al formaţiei elveţiene din prelungiri, conform agerpres.ro.

"Young Boys este o echipă mult mai puternică decât noi, trebuie să recunoaştem, atât fizic, cât şi la contactele 1 la 1. Vreau să îmi felicit jucătorii pentru efortul pe care l-au făcut. Dar sunt supărat pentru că am muncit atât şi să iei un gol în ultimele minute pe o neatenţie...

Ads

OK, adversarul a controlat jocul, dar noi deliberat am făcut asta pentru că ştiam că au jucători de 1 contra 1. Este o echipă puternică, o echipă care azi ne-a fost superioară. Dar nu am pierdut. Noi tot aducem puncte pentru România, important e că mai trecem acolo ceva în dreptul coeficientului ţării. Cred că jucătorii mei s-au retras fără să se gândească pentru că eu nu le-am spus nicio clipă să ne retragem. Uneori apare însă această dorinţă de conservare a rezultatului atunci când îi simţi pe adversari mai puternici şi cred că asta a fost o greşeală. Dar sunt mulţumit, jucătorii mei au făcut risipă de efort şi cred că era o încununare dacă reuşim să câştigăm", a spus tehnicianul la postul Digisport.

"Tactic, noi ne-am închis foarte bine, nu au avut practic nicio ocazie clară de a marca. În acelaşi timp, nu avem voie să facem greşeala pe care am făcut-o la gol. De fapt, sunt greşeli înlănţuite într-un minut. Trei jucători au plecat să facă presing la portarul advers, lucru pe care eu nu l-am cerut, ci să ne retragem deliberat la 30 de metri de poarta lor pentru a închide spaţiile.

Apoi ei ne prind pe o contră, iar eu le-am spus că sunt foarte periculoşi atunci când le lăsăm spaţii. Şi ulterior facem acea lovitură liberă pentru că nu am mai avut densitatea necesară la mijlocul terenului, după care nu urmărim mingea respinsă de Arlauskis şi apare acest gol. Sunt trei greşeli pe care nu aveam voie să le facem la această fază, mai ales că mai erau doar cinci minute de joc. În final cred că este un rezultate echitabil pentru că am întâlnit o echipă mai puternică decât noi", a adăugat el.

Şumudică a explicat că formaţia sa a pierdut din calitate după accidentarea lui Denis Alibec: "El a simţit ceva în zona inghinală unde a fost operat. Nu a mai putut să continue, iar odată cu ieşirea lui am pierdut din forţa atacului, am pierdut din calitate. Asta ne-a fost soarta, ce să facem?"

În opinia tehnicianului, CFR Cluj ar fi avut un meci la fel de greu în retur chiar dacă ar fi reuşit să câştige meciul tur cu 1-0. "Noi am fi avut un meci foarte greu chiar şi dacă reuşeam să câştigăm azi cu 1-0... Tot ar fi trebuit să marcăm. Dar era frumos să terminăm cu o victorie acasă. Dar în momentul de faţă am pierdut avantajul acelui gol. Acolo mergem să jucăm pe sintetic unde ei sunt obişnuiţi. Dar asta este, noi demonstrăm încă o dată că nu facem nicio clipă România de râs", a precizat Marius Şumudică.

Ads

Echipa CFR Cluj a terminat la egalitate cu formaţia elveţiană Young Boys Berna, 1-1 (1-0), marţi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manşă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

CFR a scăpat printre degete victoria în faţa campioanei Elveţiei, fiind egalată în min. 90+3 de Vincent Sierro, după ce Cristian Manea deschisese scorul în minutul 4, ambele goluri fiind înscrise după lovituri libere.

CFR Cluj o va înfrunta pe câştigătoarea dintre Ferencvaros Budapesta şi Slavia Praga în play-off-ul Ligii Campionilor, în cazul în care va trece de Young Boys Berna. Dacă va fi eliminată din Liga Campionilor de Young Boys Berna, CFR va juca în play-off-ul Europa League cu învinsa dintre Steaua Roşie Belgrad şi Sheriff Tiraspol (1-1 în tur). CFR are asigurată prezenţa în grupele Europa Conference League dacă va fi eliminată şi din Europa League.

Manşa secundă cu Young Boys va avea loc pe 10 august, la Berna.

Din acest sezon nu mai este valabilă regula dublării golurilor marcate în deplasare, la scor egal la finalul partidei retur urmând să se dispute prelungiri, iar dacă egalitatea persistă să se execute lovituri de departajare.