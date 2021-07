Marius Șumudică, despre o eventuală eliminare din Liga Campionilor: ”Să ne lăsăm toți și să ne ardem licențele!”

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Marius Şumudică, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că dacă formaţia sa ratează calificarea în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor după ce în tur s-a impus cu 2-1 în deplasare cu campioana Gibraltarului, Lincoln Red Imps, atunci el şi jucătorii ar trebui să îşi ardă licenţele şi carnetele în faţa stadionului, conform agerpres.ro.

El a mai spus că ar fi cu adevărat o "ruşine istorică" ca echipa CFR Cluj să fie eliminată de Lincoln Red Imps.

"În primul rând vreau să spun că pentru meciul de marţi nu am găsit locuri de cazare în Gibraltar şi am stat în Spania, de aceea am plecat cu două zile înainte. Deci ne-am deplasat 60-70 de km. Când am fost la primul la antrenament oficial, am trecut graniţa într-o altă ţară, ne-au dat jos din autocar, controale şi aşa mai departe...

Tot ce s-a întâmplat la acest joc mi s-a părut puţin contra. A fost aşa cu puţin ghinion toată deplasarea, pentru că nu vreau să spun ce au păţit unii din staff-ul nostru.

Apoi la meci s-a pornit o vijelie de nu stătea mingea pe loc. A fost şi terenul sintetic, pe care ei se antrenează zi de zi. E adevărat, în prima repriză nu am arătat ce trebuia, recunosc lucrul ăsta, dar după pauză am controlat jocul. Pentru mine e importantă victoria. Am adus trei puncte României indiferent cum am făcut-o.

Şi apropo de echipa aceasta din Gibraltar, în 2015 sau 2016 i-au bătut acasă pe cei de la Celtic cu 1-0. Aşa că eu cred că nu mai sunt echipe mici şi nu vreau să-mi creez un alibi când spun asta.

Acum să mă ierte jucătorii, dar dacă nu ne calificăm după ce am câştigat cu 2-1 acolo, ar trebui să facem un foc de tabără în faţa stadionului şi să ne ardem licenţele... şi noi cei din staff şi jucătorii. Să ne lăsăm toţi pentru că atunci ar fi ruşine istorică. Dar după acest meci eu iau plusul, victoria şi şansele mari de calificare de a merge într-o cupă europeană până înspre iarnă. În rest, o echipă mare câştigă şi când joacă prost", a afirmat el.

"Sper să îi recuperăm pe jucători. Apoi este nevoie şi de timp, pentru că şi în viaţa de zi cu zi când te căsătoreşti după două trei săptămâni după ce ai luat-o de pe stradă, într-un an ai divorţat. Aşa că este nevoie de puţin timp, sper eu totuşi să nu ajungem la un divorţ aşa rapid şi să înţelegem că deocamdată noi suntem în grafic.

Tot ce a trebuit să facă echipa şi Şumudică până în momentul de faţă au făcut. Nu mă interesează comentariile pentru că ştiu că CFR deranjează, după ce ani de zile s-a calificat mereu în cupele europene. Vă promit că CFR va fi până în decembrie într-o competiţie europeană, care va fi încă nu ştiu", a adăugat tehnicianul.

Şumudică a menţionat că este foarte greu ca toate formaţiile româneşti să ajungă în grupele cupelor europene în acest sezon: "Eu mi-aş dori ca toate echipele româneşti să meargă mai departe, indiferent că ne sunt adversare sau rivale în competiţia internă. Dar cred că va fi destul de greu ca toate echipele să fie calificate până în iarnă în cupele europene. Dar în proporţie de 90% CFR va fi iar în cupele europene până în decembrie. Vom lupta şi pentru Europa League, vom lupta şi pentru Champions League".

Marţi seara, CFR Cluj a învins formaţia Lincoln Red Imps, cu scorul de 2-1 (0-1), pe Victoria Stadium din Gibraltar, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Manşa secundă se va juca la Cluj-Napoca în data de 28 iulie.

Dacă va trece de Lincoln Red Imps, CFR va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre dintre Slovan Bratislava (Slovacia) şi Young Boys Berna (Elveţia). Dacă va pierde, însă, ardelenii vor întâlni învinsa dintre Slovan Bratislava şi Young Boys Berna, în turul al treilea preliminar al Europa League.