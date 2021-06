Marius Sumudica taie in carne vie la CFR Cluj. Cinci fotbalisti au fost dati afara intr-o singura zi

Clubul CFR Cluj a anuntat vineri despartirea de cinci jucatori, pe care Marius Sumudica nu i-a mai dorit in lot pentru sezonul urmator.

"Dupa patru sezoane fantastice petrecute in Gruia, drumurile clubului CFR 1907 Cluj si ale fundasului central Paulo Vinicius se despart

Sosit la Cluj-Napoca in vara anului 2017, Vini s-a impus intr-un timp record in primul "11" al echipei noastre, devenind unul dintre pilonii de baza in lotul care domina competitia interna de patru ani incoace.

Profesionist desavarsit, de neclintit in defensiva si "letal" in fata portii adverse in ciuda postului ocupat, cel alintat de colegi "Papai" intra in istoria clubului cu patru trofee de campion (2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) si doua Supercupe ale Romaniei (2018, 2020).

Povestea lui Vini in Gruia ajunge la sfarsit, insa legenda de abia incepe! Ii multumim pe aceasta cale pentru munca exemplara depusa in culorile clubului nostru, pentru zecile de momente memorabile in care ne-a facut mandri sa fim CFR-isti!", este anuntul CFR Cluj cu privire la Vinicius.

"Clubul CFR 1907 Cluj anunta despartirea de mijlocasul de banda francez Michael Pereira.

Cu o vasta experienta in La Liga, jucand zeci de meciuri pe prima scena din Spania pentru Mallorca si Granada, Mika a sosit cu planuri mari la CFR, in vara anului 2019.

Acum, cu doua titluri de campion (2019-20, 2020-21) si o Supercupa a Romaniei in palmares, "Puma" se desparte de Gruia dupa doua sezoane memorabile pentru intreaga suflare visinie!

Ii multumim pe aceasta cale pentru intreg efortul laudabil depus in slujba echipei noastre si ii dorim mult succes in cariera!", a notat CFR Cluj si despre Pereira.

Vineri s-au despartit de gruparea clujeana si Syam Ben Youssef, Luis Aurelio si William Soares.