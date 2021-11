Un an fără Maradona! Citate celebre lăsate în urmă de fostul fotbalist

În urmă cu un an, la 25 noiembrie 2020, fostul mare fotbalist argentinian a suferit un stop cardiac care i-a fost fatal, la numai 60 de ani.

Diego Armando Maradona s-a născut într-un cartier nevoiaș de la marginea capitalei Argentinei, Buenos Aires.

A fost și va fi unic în istoria fotbalului, poate cel mai mare, cu siguranță printre cei mai buni. El Pibe d Oro a lăsat în urma lui nu doar magia fentelor din glezna stângă, ci și câteva citate, care-i certifică brandul:

“În clinica unde am stat la dezintoxicare, era unul de-şi zicea Robinson Crusoe. Nici pe mine nu mă credeau că-s Maradona”

“Scuze, băieţi, nu dau declaraţii. Azi am mai puţine cuvinte la mine decât o telegramă”

“Mă droghez, dar nu vând cocaină. Ca traficant, fac pe mine de foame!”

“Dacă prietenii fetelor mele le vor face să plângă de 2-3 ori, vor avea un accident.”

“Am crescut într-un cartier privat. Privat de apă, lumină şi telefon”

“Nu sunt împotriva homosexualilor. Sunt bucuros că există, în felul acesta rămân mai multe femei pentru mine şi pentru bărbaţii adevăraţi”

“Golul a fost înscris puțin cu mâna lui Dumnezeu și încă puțin cu capul lui Maradona”

”Să ajungi în careu și să nu poți șuta la poartă e ca și cum ai dansa cu sora ta”

”Este evident că am linie directă cu Bărbosul” (despre relația sa cu Dumnezeu)

”Le cer o mie de scuze englezilor, pe bune, dar aș face-o din nou de o mie și una de ori. Le-aș fura portofelul fără să-și dea seama, fără să clipesc”

Diego Armando Maradona

• a jucat la: Argentinos (1976-1981), Boca (1981-1982 și 1995-1997), Barcelona (1982-1984), Napoli (1984-1991), Sevilla (1991-1992) și Newell's (1993-1994);

• 312 goluri a marcat Diego în 588 de meciuri jucate de-a lungul carierei la echipele de club;

• 91 de selecții a strâns „El Pibe de Oro” la naționala Argentinei în perioada 1977-1994;

• 10 trofee a cucerit, cele mai importante fiind Cupa Mondială (1986), titlurile în Serie A (1987, 1990) și Cupa UEFA (1989).