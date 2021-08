Manchester City a plătit 100 de milioane de lire sterline pentru a-l cumpăra pe Jack Grealish de la Aston Villa.

“Sunt incredibil de fericit că am venit la Manchester City. City este cea mai bună echipă din ţară, cu un antrenor considerat cel mai bun din lume. Este un vis devenit realitate să fiu parte a acestui club. În ultimele zece sezoane au câştigat constant trofee majore. Pep, prin venirea sa aici, i-a dus la următorul nivel şi fotbalul jucat de această echipă este cel mai atractiv din Europa. Să joc pentru Pep şi să învăţ de la el va fi ceva special şi ceva ce şi-ar dori orice jucător de top”, a declarat fotbalistul.

Potrivit BBC, citat de news.ro, Manchester City l-a achiziţionat pe Grealish în schimbul sumei record de 100 de milioane de lire sterline.

În aceste condiții, sunt șanse mai mici ca Lionel Messi, fotbalistul care s-a despărțit oficial de FC Barcelona, să mai ajungă la Manchester City.

We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.

Welcome to City, Jack! 💙

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021