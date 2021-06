Cristiano Ronaldo a fost luat in colimator de adversari inaintea meciului din optimi, Belgia - Portugalia.

Romelu Lukaku si portarul Courtois l-au atacat subtil pe starul portughez.

Ads

Cristiano Ronaldo este pana acum golgheterul Campionatului European de fotbal, cu 5 goluri.

"El este cel mai bun marcator, dar noi am castigat Serie A. Il invidiez pe Ronaldo pentru dribbling si pentru suturi. Ne referim la Lewandowski si la Benzema ca jucatori de clasa mondiala, iar despre mine se spune ca sunt doar un bun atacant.

A fost o motivatie sa lucrez si mai mult si sa imi imbunatatesc jocul. Imi plac provocarile si stiu cum sa jonglez cu ele.

Cred ca Ronaldo si-ar dori forta mea si tinteste spre ea", a spus Lukaku despre Cristiano Ronaldo.

Bader Al-Mutawa din Kuwait a intrat in istorie! El a devenit fotbalistul cu cele mai multe selectii la nationala. Cum il poate ajunge Cristiano Ronaldo

Si portarul Courtois "l-a intepat" pe fotbalistul portughez.



"A ramas acelasi jucator extraordinar pe care il stiam din LaLiga, cand evolua la Real. E la acelati nivel, e adevarat foarte ridicat, dar nu a mai progresat. Timpul trecut a fost in favoarea mea, eu am crescut si am evoluat mai mult decat Cristiano.

Imi pare rau ca acest meci se disputa atat de devreme si ca unul dintre noi va merge in vacanta deja", a spus portarul lui Real Madird.

Belgia - Portugalia se joaca la Sevilla, duminica, la ora 22.