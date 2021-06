Care este contributia lui Mircea Lucescu la rezultatele Ucrainei de la Euro 2020

Nationala Ucrainei este una dintre revelatiile EURO 2020, reusind calificarea in sferturile de finala, dupa ce a trecut de Suedia.

Ucraina este o echipa fara mari vedete, cel mai cunoscut jucator fiind Zincenko, de la Manchester City, autorul unui gol si al unei pase de gol in meciul din optimi.

Selectionerul Andrei Sevcenko (44 ani), cel mai tanar antrenor de la Euro 2020, are la dispozitie 18 jucatori din campionatul intern.

Cei mai multi dintre acestia, 9 provin de la Dinamo Kiev, unde sunt pregatiti de Mircea Lucescu. Este vorba despre Bushchan, Zabarnyi, Mykolenko, Karavayev, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov si Besyedin.

In plus, Lucescu i-a avut la Sahtior, unde a activat pana in 2016, si pe Pyatov, Stepanenko si Marios.

Sezonul acesta, Dinamo Kiev a castigat campionatul, cupa si Supercupa Ucrainei.