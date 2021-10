Portarul lui Real Madrid, atac brutal la UEFA: “Jucăm să punem bani în buzunarele lor. Nu le pasă de noi!” VIDEO

Pentru prima dată, un fotbalist de top vine și pune degetul pe rană, acuzând direct UEFA că a transformat fotbalul într-o fabrică de făcut bani.

Portarul naționalei Belgiei și al lui Real Madrid, Thibaut Courtois, a lansat un atac devstator la adresa forului care conduce fotbalul european, adică UEFA.

Thibaut Courtois a fost nemulțumit de faptul că Italia și Belgia au mai jucat și finala mică a Ligii Națiunilor, încă un meci în calendarul extrem de încărcat.

“Trebuie să fim onești, acest meci s-a jucat pentru că înseamnă mai mulți bani pentru cei de la UEFA..

Ambele echipe s-au schimbat, dar dacă eram în finală erau aceeași jucători.

Jucăm prea multe jocuri, în iunie iar sunt patru meciuri din Nations League. De ce? În noiembrie anul viitor e Cupa Mondială, vor apărea accidentări și nimănui nu îi pasă de jucători.

Dacă nu vom spune nimic, va fi totul la fel.

A apărut acum și Conference League, e mereu la fel. Pot fi supărați pentru înființarea SuperLEague, dar lor (n.r. – celor de la UEFA) nu le pasă de jucători, le pasă doar de buzunare.

Ar mai vrea să joace acum Campionate Europene și Mondiale în fiecare an, dar noi când ne mai odihnim?

Nu suntem roboți, sunt tot mai multe meciuri și nimănui nu îi pasă de noi”, a spus Courtois.

Thibaut Courtois accused UEFA and FIFA of prioritising money over player welfare after Belgium were beaten 2-1 by Italy in the Nations League third-place play-off. pic.twitter.com/0RbBu0Ux6h— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 11, 2021