Surpriza uriasa! Cine a castigat Liga Elitelor U19 si va reprezenta Romania in UEFA Youth League

Echipa AFK Csikszereda a castigat, la Centrul National de Fotbal Mogosoaia, Liga Elitelor U19, si astfel ca va juca in UEFA Youth League.

AFK Csikszereda a invins in finala formatia Viitorul Constanta, scor 2-1. La pauza, Viitorul a condus cu 1-0 prin golul marcat de Andronache in minutul 14. Dar in partea secunda, Csikszereda a reusit sa intoarca rezultatul prin reusitele lui Rotar '58 si Botorok '79.

Clubul din Miercurea Ciuc va reprezenta Romania in viitoarea editie a UEFA Youth League.

In finala mica, disputata tot duminica, la Centrul National de Fotbal Buftea, FCSB s-a impus cu 3-1 in fata lui Gaz Metan Medias.