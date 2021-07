4 ani de la nunta lui Messi. Imagini nemaivazute scoase la iveala de sotia Antonella. Cat de bun dansator e starul Barcelonei VIDEO

Leo Messi si sotia sa Antonella au intrat in al cincilea an de casnicie, iar partenera de viata a fotbalistului a tinut sa marcheze momentul intr-un mod cu totul special.

Astfel, a patra aniversare a nuntii celor doi, petrecuta la 30 iunie 2017, a fost subiectul unei postari emotionante facute pe Instagram de catre Antonella.

"4 ani de la aceasta zi...Pentru mult mai multi impreuna. Te iubesc", a scris argentinianca, alaturand si un material filmat de la nunta cuplului in care se pot admira imagini in premiera, in special cele din timpul petrecerii, cu Leo Messi descatusat pe ringul de dans.