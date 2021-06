Soc in tenisul feminin! Una dintre rivalele Simonei Halep si-a anuntat retragerea la doar 29 de ani

Olandeza Kiki Bertens, fost numar 4 mondial si una dintre cele mai bune jucatoare de tenis din ultimul deceniu, a facut un anunt socant.

"Acesta va fi ultimul meu sezon din cariera de jucatoare. Am cerut mereu maximum de la mine, iar acum rezervorul este aproape gol. Nu mai exista o balanta intre eforturile depuse si satisfactia obtinuta. Urmatoarele mele turnee vor fi cele de la Eastbourne, Wimbledon si Jocurile Olimpice. Dupa aceea voi vedea cum se prezinta corpul meu pentru a decide daca voi mai juca sau nu alte turnee in 2021. Voi face tot ce imi sta in puteri pentru a-mi incheia cariera in cel mai bun mod posibil", a anuntat Kiki pe o retea sociala.

Olandeza are doar 29 de ani dar in ultima perioada cariera ei a fost macinata de accidentari, anul acesta pierzand cinci dintre cele sapte meciuri jucate.

Kiki Bertens a castigat 10 tituri WTA si momentan ocupa locul 20 in topul tenisului feminin.

Ea a acumulat din tenis 11,5 milioane de dolari.