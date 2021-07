Selectionerul Italiei, Roberto Mancini, a salutat calificarea echipei sale in finala Campionatului European de fotbal - EURO 2020, dupa victoria la loviturile de departajare reusita in fata Spaniei, o performanta in care "putini oameni au crezut" inaintea startului competitiei, conform agerpres.ro.

"Suntem incantati ca am produs aceasta bucurie minunata poporului italian. Mai ramane un meci de jucat, in care va trebui sa facem acelasi lucru. Stiam ca va fi un joc foarte dur, deoarece Spania este cea mai buna din lume in ceea ce priveste posesia, ne-au facut probleme, a trebuit sa rezistam cand a fost nevoie.

A fost un meci foarte deschis, au existat probleme pentru noi, pentru ca nu am avut prea multa posesie. Dar am vrut sa ne calificam in finala si am incercat pana la capat. Loviturile de departajare seamana cu o loterie, jos palaria pentru Spania", a declarat selectionerul Italiei la finalul meciului.

"A fost un meci excelent, cu ocazii de ambele parti si vreau sa-mi felicit jucatorii pentru ca au ajuns in finala si bravo si Spaniei, deoarece este o echipa foarte mare", a adaugat el.

Intrebat care sunt secretele renasterii Squadrei Azzurra dupa dezamagirea necalificarii la Cupa Mondiala din 2018, Mancini a raspuns: "In ultimii trei ani jucatorii au castigat credit. Putini oameni au crezut, dar suntem in finala. Toata lumea vrea sa castige un EURO sau o Cupa Mondiala. Oportunitati exista, uneori mai putine decat alte dati. Jucatorii au vrut sa joace un fotbal diferit, mai frumos pentru spectatori si pana acum au reusit exact asta".

Selectionata Italiei, care a cucerit singurul sau titlu european in 1968, pe teren propriu, s-a calificat in finala EURO 2020 dupa ce a invins reprezentativa Spaniei cu scorul de 4-2, la loviturile de departajare, marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in prima semifinala, in care scorul a fost egal dupa 120 de minute, 1-1 (0-0, 1-1).