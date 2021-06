EURO 2020 Optimi de finala: Italia - Austria. A inceput meciul LIVE

Desfasurarea meciului:

Minutul 1 - A inceput partida



ECHIPELE DE START:

Italia: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Berardi, Immobile, Insigne

Austria: Bachmann - Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba - Grillitsch - Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic

Stirea initiala

Una dintre principalele candidate la titlul european, Italia, joaca in optimi cu Austria, pe Wembley.

Fotbalistii lui Mancini nu au primit gol la acest turneu final si au aratat un fotbal spectacol.

Italienii s-au calificat in optimi dupa trei victorii in grupe.

🇮🇹 Two changes from the side that beat Switzerland on Matchday 2; Acerbi comes in for Chiellini while Verratti gets the nod ahead of Locatelli...

Key man for the Azzurri? 🧐#EURO2020- UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021