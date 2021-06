"Fotbal Minut cu Minut": Ion Ghitulescu a marcat viata unor comentatori sportivi faimosi

Ion Ghitulescu a murit la 90 de ani, dupa o viata dedicata comentariului radiofonic.

Microbistii romani stateau lipiti cu urechile de radiouri pentru a afla vesti live de pe toate stadionale din Divizia A.

Ion Ghitulescu este cel care a dat viata acestei emisiuni celebre - "Fotbal Minut cu Minut" -, dar totodata a si aruncat in lupta mai multe voci memorabile ale comentariului sportiv.

Nicolae Secosan, de la Timisoara, a povestit pentru ProSport: ""Pe mine m-a promovat Ion Ghitulescu, m-a aruncat in lupta la un meci pe fostul 23 August. Era in 1969, am 50 de ani de profesie, 1113 de evenimente transmise, fotbal, handbal, rugby. In 2008 am terminat cu un Poli - FC Brasov".

Adrian Soare, care comenteaza acum si pentru DigiSport, si-a facut debutul radiofonic in 1998, la un meci pe Dinamo la care Ion Ghitulescu n-a mai putut sa ajunga, fiind racit.

"Nu mai tin minte nimic bun din ce oi fi spus. Mi-aduc aminte ca la un gol m-am fastacit si in loc de Hildan, am spus Talvan. In momentul ala, toata tribuna intai s-a intors spre mine si am auzit o huiduiala enorma. Ba, apuca-te de alta meserie!

Desi ulterior s-a spus ca am dezvoltat sensibilitati exagerate, jur ca atunci chiar mi s-a parut nostim. Nu m-am suparat. Oricum, pe Dinamo se vede rau, sorry.

A doua sau a treia zi, maestrul Ghitulescu m-a cautat pe un interior si mi-a multumit ca l-am inlocuit. Avea eleganta de a face lucrurile sifonate (precum startul meu radiofonic) sa para foarte simpatice. A zis ca am fost bine si ca sunt sanse sa ajung un adevarat transmitator de fotbal.

A fost cecul meu in alb, nu am spus asta niciodata. Cecul meu in alb de la Ion Ghitulescu! Generatiile noi nu mai pot avea un asemenea bilet de banca", a scris Soare pe facebook.