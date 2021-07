Anglia a invins miercuri, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, reprezentativa Danemarcei si s-a calificat in premiera in finala unui turneu final al Campionatului European, in care va intalni Italia.

Au marcat: Kjaer '39 (a), Kane '104 / Damsgaard '30.

In minutul 102, Sterling a obtinut usor un penalti, dupa ce a "plonjat" acuzand o interventie asupra sa a lui Maehle. Faultul a fost confirmat de VAR. Kane a executat lovitura de la 11 metri, Schmeichel a respins in fata si tot atacantul de la Tottenham a trimis balonul in poarta.

Penaltiul primit de Anglia in meciul cu Danemarca a fost aspru criticat pe retelele de socializare si in tot mediul online.

Printre cele mai acide mesaje din spatiul virtual a fost si urmatorul, postat de un utilizator italian: "Sa puna penalty-ul la muzeul britanic, alaturi de celelalte lucruri furate".

They'll be putting that penalty in the British museum with all the other stolen shit- Cantonio Conte (@FCTwenteBenson) July 7, 2021