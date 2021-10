Ilie Stan, dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu Elena Udrea

Ilie Stan, ultima dată antrenor la FC Brașov, este originar din Buzău, oraș din care a plecat și Elena Udrea.

Conform unor dezvăluiri făcute de Corneliu Vadim Tudor, în urmă cu mulți ani, între Ilie Stan și Elena Udrea ar fi avut loc o idilă.

La ani distanță, fostul internațional a dezvăluit ce s-a întâmplat de fapt între el și Elena Udrea.

"Nu am avut o relație amoroasă cu Elena Udrea, ne-am oprit doar la o masă, la o cină. Ne-am cunoscut, dar n-au fost chestiuni amoroase. Probabil că Vadim m-a văzut la masă și știți cum era... Am luat masa împreună la Minerva, la Chinezesc. Am plătit amândoi. Ea era la facultate în București, eu jucam la Steaua. Locuiam amândoi în Drumul Taberei", a spus Ilie Stan la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", realizată de Ovidiu Ioanițoaia.

"Nu era cunoscută pe vremea aia, dar ați văzut cum arăta! Vedeți cum arată și acum... Acum discutăm doar prin mesaje de zile de naștere, de Sărbători. Îmi pare rău pentru ce i s-a întâmplat. O femeie deosebită și ca suflet... Eu știu bine! E foarte ambițioasă să facă ceva pentru societate. Dacă i se dădea posibilitatea în politică să aibă mai multă încredere, cred eu că rezolva multe", a mai declarat antrenorul, conform gsp.ro.