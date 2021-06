Baietii lui Gica Hagi si Gica Popescu dau tonul in moda: Cine nu e de acord cu noi?

Ianis Hagi (dreapta) si noul lui look

Hagi jr si Popescu jr s-au aliniat tendintelor din moda adolescentilor.

Ianis Hagi si Nicolas Popescu sunt verisori, dar si foarte buni prieteni. Cei doi isi petrec timpul impreuna atunci cand baiatul "Regelui" este intre sezoane.

"Cine nu e de acord cu noi?", a scris Nicolas Popescu pe Instagram, la poza care ne prezinta si noul lokk al lui Ianis.

Nicolas Popescu a intrat in Academia Viitorul in 2015, cand a devenit vicecampion national cu generatia U13. A plecat la finalul sezonului 2015/2016 si a revenit in ianuarie 2018.

Nico este international de juniori U15 & U16, campion national si detinator al Supercupei Romaniei cu Viitorul Constanta U17.