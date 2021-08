Cum a ajuns la fotbal singurul portar din Liga I care nu a primit gol sezonul acesta

Horațiu Moldovan, goal keeperul Rapidului, este singurul portar din Liga I, care și-a păstrat buturile netinse în acest sezon.

Moldovan n-a luat gol nici la Botoșani, unde Rapid a învins cu 2-0, marcând un moment deosebit în cariera sa.

Anul trecut, la 22 august debuta în Liga I, pentru UTA, în meciul cu Viitorul 1-1. Avea atunci 22 de ani, astfel că numărul 22 poate fi considerat numărul lui norocos.

Horațiu s-a născut la Cluj și prima lui pasiune a fost kartingul, dar s-a orientat repede la fotbal, unde îl are ca idol pe costaricanul Keylor Navas, de la PSG. „Am ajuns portar la vârsta de 12 ani când portarul nostru de la juniori s-a accidentat într-un meci şi am ales să intru în poarta pentru ultimele minute rămase. Antrenorul de atunci Mezei Janoş, pentru care am un mare respect şi ii mulţumesc pentru îndrumarea pe care mi-a dat-o, a decis să rămân portar”, a povestit el.

Format de CFR Cluj

Moldovan a început fotbalul la CFR Cluj, unde visează să apere la un moment dat, dar până să ajungă la Rapid a avut un drum lung de parcurs: Hermannstadt, Energeticianul Tg. Jiu și ripensia, toate în Liga a II-a. Doar la UTa a apărat în primul eșalon, patru meciuri într-o jumătate de sezon, după care, în iarnă a venit la Rapid, unde a reușit să ajungă unul dintre oamenii de bază ai echipei.

"Într-adevăr, o ţinem pe această pantă ascendentă şi ne bucurăm din plin. Sper să ţin poarta închisă cât mai mult timp, dacă se poate tot campionatul. Ultimul gol primit cred că a fost cu FCU Craiova, când eram deja promovaţi în Liga I. Dacă îmi spunea cineva că nu voi primi gol în primele șase etape în Liga 1 i-aş fi râs în nas probabil", a afirmat portarul.