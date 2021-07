Harry Kane a primit binecuvantarea lui Beckham, la 12 ani. Poza la care golgheterul Angliei tine cel mai mult. Viitoarea sotie era si ea acolo! FOTO

Anglia a invins, miercuri, pe Stadionul Wembley, cu scorul de 2-1 (1-1, 1-1), dupa prelungiri, reprezentativa Danemarcei si s-a calificat in premiera in finala unui turneu final al Campionatului European, in care va intalni Italia.

Au marcat: Kjaer '39 (a), Kane '104 / Damsgaard '30.

In minutul 102, Sterling a obtinut usor un penalti, dupa ce a "plonjat" acuzand o interventie asupra sa a lui Maehle. Faultul a fost confirmat de VAR. Kane a executat lovitura de la 11 metri, Schmeichel a respins in fata si tot atacantul de la Tottenham a trimis balonul in poarta.

Golgheterul Harry Kane a ajuns astfel la 4 goluri marcate la Euro 2020 si are sansa sa-i egaleze in fruntea clasamentului golgheterilor pe Cristiano Ronaldo si Patrik Schick, ambii cu cate 5 reusite.

In viata personala, Kane este un familist convins, fiind intr-o relatie de lunga durata cu o prietena din copilarie, Kate, cu care s-a casatorit in 2019 si cu care are trei copii.

Impresionanta e o fotografie din trecut, mai exact din 2005, cand micutul Harry avea doar 12 ani si a avut ocazia de a-l cunoaste personal pe legendarul David Beckham. Ei bine, in aceeasi fotografie apare si viitoarea partenera de viata a lui Kane.