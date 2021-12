Managerul FC Farul şi fostul selecţioner Gheorghe Hagi a scris un mesaj pe Facebook, în care spune că fiecare dintre noi poate face ceva penrtru România.

"România suntem toţi şi fiecare dintre noi poate face ceva pentru a înălţa drapelul cât mai sus pe culmile succesului, indiferent de domeniu. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!", a scris Hagi pe Facebook.

Și Gică Popescu a scris un mesaj.

"Pentru mine, România este țara în care am crescut și care ne-a format ca jucători și ca oameni. Țara pentru a cărei echipă națională am fost mândru să port tricoul tricolor în 115 meciuri și la 5 turnee finale de Campionat Mondial și European.

Deși eu și colegii mei am jucat la echipe mari ale fotbalului european și am câștigat cupe continentale, am spus că echipa națională a fost vitrina de lux a carierelor noastre. Simțeam o emoție și o motivare teribile când zeci de mii de oameni scandau Rooo-mâ-niiii-aaa!. Totodată, am fost mândru să coordonez din partea Guvernului operațiunile EURO 2020, gândindu-mă că o fac pentru țara mea.

La Mulți Ani, România!"