Gigi Becali e în spital! Patronul FCSB a fost operat de urgență

Gigi Becali trece prin momente mai puțin plăcute.

Patronul FCSB a fost nevoit să se interneze în spital pentru a opera la un umăr, la care avea un tendon rupt.

„M-am operat la umăr. O operație cam grea, de tendon. Am mâna imobilizată într-o proteză. La mâna stânga am făcut operație la tendon. Aveam probleme la tendon de mult. Nu mi-am dat seama, dar tendonul era rupt. Când mi-a făcut operația era mai grav, dar nu mai contează asta. Acum mă simt bine, normal, dar am mâna imobilizată. În București m-am operat”, a spus Becali potrivit paginii de Facebook a jurnalistei Mihaela Birzila.

În aceste condiții, omul de afaceri va lipsi, probabil, de la meciul Rapid - FCS, programat diseară pe Arena Națională.