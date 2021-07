Fata lui Gica Popescu, intr-un costum minuscul de baie FOTO

Maria Popescu, fata de 20 de ani a lui Gica Popescu, isi face vacanta in Turcia.

Ea a postat pe Instagram o imagine din Bodrum, etaland un corp de invdiat.

Maria Popescu are 20 de ani si studiaza in Barcelona. Tatal ei, Gica Popescu, a dezvaluit ca se ocupa de toate cheltuielile, dar nu ii ofera o suma prea mare pentru iesit in oras.

"Maria studiaza la Barcelona. Are un buget lunar in care trebuie sa se incadreze. Este vorba despre 1.000 de euro din care trebuie sa manance, sa se duca la film, sa se imbrace, sa se duca la restaurant sau sa calatoreasca daca vrea. Si va spun ca pentru Barcelona este un buget mic. Noi ii platim scoala, locuinta, iar tot ceea ce face ea in decursul unei luni trebuie sa se incadreze in suma de 1.000 de euro", a dezvaluit Gica Popescu la emisiunea lui Denise Rifai.