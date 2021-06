Gica Hagi, Dorinel Munteanu si Gica Popescu au primit din partea Federatiei Romane de Fotbal bilete la tribuna a doua pentru meciul dintre Austria si Macedonia de Nord de la Campionatul European.

FRF s-a disculpat, insa reactiile au fost vehemente impotriva forului condus de Razvan Burleanu, mai ales ca tribuna oficiala a fost intesata de politicieni.

Gica Popescu a scris pe facebook:

"Vad ca sunt foarte multe discutii in jurul faptului ca noi, cei din Generatia de Aur, am primit bilete la meciul Austria - Macedonia de Nord, la tribuna a doua.

A fost alegerea Federatiei Romane de Fotbal.

Eu si Gica Hagi am ales sa stam pe locurile pe care le - am platit eu. Am cumparat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro.

Dar ne-am simtit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit sa faca fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe strazi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94, voi si noi, am umplut tara de bucurie!

Imi amintesc, dupa victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana!

Acestea sunt lucrurile care raman, care conteaza cu adevarat. "