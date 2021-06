Gica Popescu va avea o emisiune la Antena 1! Nume mari pe agenda fostului international

Gica Popescu va realiza o emisiune alaturi de Catalin Oprisan, la Antena 1, informeaza paginademedia.ro.

Proiectul se numeste "Super Prieteni cu Gica Popescu - reporter acasa la marii fotbalisti ai lumii" si se va difuza pe Antena 1 de miercuri, 23 iunie, de la 23:45.

De asemenea, interviurile se vad si pe site-ul as.ro.

Mircea Lucescu va fi invitatul primei editii.

Popescu a realizat interviuri cu Gheorghe Hagi, Luis Figo, Carles Puyol si Hristo Stoicikov.

In primul interviu difuzat pe 23 iunie se va difuza in cadrul emisiunii interviul lui Popescu cu Gica Hagi, alaturi de care a mers la mare, la munte si la antrenamentele de la Academia de Fotbal de la Ovidiu.

"Dupa acea perioada grea pe care am traversat-o in 2014-2015, m-am intrebat ce as putea face in perioada imediat urmatoare. Mi-am zis ca as vrea sa calatoresc foarte mult, sa imi vad prieteni vechi, insa fiind un tip hiperactiv, am ales sa fac in acelasi timp si o serie de interviuri cu fosti mari jucatori, legende ale fotbalului mondial, alaturi de care eu am jucat. Trebuia sa incep cu Gica Hagi, pe care eu il consider in aceasta elita a fotbalului mondial, alaturi de mari campioni!", a declarat Gica Popescu.