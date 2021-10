Zece lucruri inedite depre Germania – România, meciul de diseară al tricolorilor

Germania și România se întâlnesc diseară, de la ora 21.45 (ora României - Pro TV) într-o partidă contând pentru preliminariile CM 2022. Iată cele mai importante lucru despre partida care va avea loc la Hamburg:



– România și Germania s-au întâlnit de 14 ori până acum, bilanțul fiind: 9 victorii Germania, 3 egaluri, 2 victorii România. Prima întâlnire a avut loc în 1935: Germania – România 4-2 (amical). Singurele victorii ale tricolorilor au fost: România – RFG 1-0 (1967) și România – Germania 5-1 (2004). Cel mai mare scor înregistrat a fost Germania – România 7-0.

– Din cei 26 de jucători convocați de Mirel Rădoi pentru meciurile din această lună, nouă au fost parte din România U21 semifinalistă europeană acum doi ani. Este vorba de portarul Vlad, fundașii Nedelcearu, Manea și Rus, mijlocașii Nedelcu, Hagi și Cicâldău, plus atacanții Ivan și Pușcaș! Cu Man alături (indisponibil din cauza situației medicale) și Ghiță, convocat acțiunea precedentă, am fi avut un prim 11 doar din acel grup.

– Cel mai selecționat jucător din lotul României este Vlad Chiricheș, care poate bifa a 67-a selecție la națională. Fundașul lui Sasuolo joacă din 2011 la echipa națională, al cărei căpitan este. Chiri a jucat la națională mai mult decât au făcut-o Balaci (65 selecții), Mircea Lucescu (64), Costică Ștefănescu (64), Iordănescu (57) sau Belodedici (55).

– Germania are în lot opt jucători de la Bayern Munchen: Neuer, Sule, Kimmich, Gnabry, T. Muller, Goretzka, Sane și Musiala. Neuer și Muller sunt cei mai experimentați jucători din lotul echipei lui Hansi Flick, având câte 106 selecții la națională. Nemții au în lot și un debutant, pe fundașul Nico Schlotterbeck (21 ani) de la Freiburg.

– Mai mulți jucători germani provin din familii mixte. Rudiger (Chelsea) are mamă din Sierra Leone, Sule are tată maghiar, Kehrer (PSG) are mamă din Burundi, Musiala (Bayern) tată din Nigeria, Gnabry (Bayern) tată din Coasta de Fildeș, Sane tată din Senegal, iar puștiul Karim Adeyemi (Salzburg) tata nigerian și mamă din România.

– Mijlocașul Leon Goretzka este o figură aparte în lotul Germaniei El a lansat o inițiativă online, "We Kick Corona", împreună cu colegul său de echipă de la Bayern Munchen, Joshua Kimmich, pentru a ajuta instituții caritabile, sociale sau medicale în timpul pandemiei COVID-19. Goretzka a fost un activist împotriva crimelor motivate de ură, vizitând memorialul Holocaustului de la Dachau și întâlnindu-se cu Margot Friedlander, supraviețuitoare a Holocaustului. El este un critic al partidului politic de extremă dreapta Alternativa pentru Germania, numindu-l "o rușine pentru Germania" și spunând că "atunci când un partid este susținut și condus de revizioniști ai Holocaustului și de negaționiști ai Corona, atunci se demască pe sine".

– Pe 28 aprilie 2004, fostul stadion Rapid a fost gazda uneia dintre cele mai mari umilințe din istoria Germaniei, 1-5 cu România. Golurile partidei au fost marcate de Pleşan (min 21), Raţ (min 26), Dănciulescu (min 36 şi 43) şi Caramarin (min 83). Pentru germani a marcat Lahm în minutul 86. România: Lobont – Stoican, Chivu, Iencsi, Rat – Fl. Petre, Radoi, Plesan, Dică – Dănciulescu, Ganea. Au mai jucat: Ghionea, Neaga, Caramarin, Ov. Petre, Contra, M. Niculae. Antrenor: A. Iordănescu. Germania: Kahn – Friedrich, Ramelow, Jeremies – Frings, Schneider, Ernst, Hamann, Lahm – Bobic, Kuranyi. Au mai jucat: Hildebrand, Freier, Neuville, Kehl. Antrenor: R. Völler.

– Antrenorul nemților, Hansi Flick (56 ani) nu a jucat niciun meci pentru naționala Germaniei desi a evoluat cinci ani la Bayern Munchen. Flick are două selecții la echipa U 18 a Germaniei. Spre deosebire de el, Mirel Rădoi a jucat de 67 de ori pentru naționala țării pe care o antrenează.

– La centru va fi Cüneyt Çakır din Turcia, arbitru de 44 de ani aflat pe lista FIFA din 2006 și UEFA Elite din 2010. Acesta a oficiat la ultimele ediții de Mondial, inclusiv în faza semifinalelor, precum și la finala Ligii Campionilor din 2015. Va fi primul meci al României pe care îl conduce, după ce a participat la cinci meciuri ale echipelor românești în cupele europene: FCSB – Motherwell 3-0 (2009), Schalke – FCSB 3-0 (2013), FCSB – Sporting Lisabona 1-5 (2017), CFR Cluj – Slavia Praga 0-1 (2019) și Young Boys – CFR Cluj 3-1 în august anul acesta.

Echipe probabile:

GERMANIA: Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Kehrer - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, L. Sané – Werner

ROMÂNIA: Niță - Manea, Nedelcearu, Chiricheș, Toșca - Stanciu, Nedelcu, Cicâldău - Moruțan, Keșeru, Mihăilă

Partide rămase de disputat:

8 octombrie 2021: Germania – ROMÂNIA, Islanda – Armenia, Liechtenstein – Macedonia de Nord (21:45)

11 octombrie 2021: ROMÂNIA – Armenia, Islanda – Liechtenstein, Macedonia de Nord – Germania (21:45)

11 noiembrie 2021: Armenia – Macedonia de Nord (19:00), ROMÂNIA – Islanda, Germania – Liechtenstein (21:45)

14 noiembrie 2021: Liechtenstein – ROMÂNIA, Armenia – Germania, Macedonia de Nord – Islanda (19:00)

Clasamentul grupei:

Germania 6 5 0 1 17-2 15 +15

Armenia 6 3 2 1 7-9 11 -2

ROMÂNIA 6 3 1 2 9-6 10 +3

Macedonia de Nord 6 2 3 1 11-6 9 +5

Islanda 6 1 1 4 6-14 4 -8

Liechtenstein 6 0 1 5 2-15 1 -13

Câștigătoarele celor 10 grupe din preliminarii se califică direct la Mondial. Pentru celelalte 3 locuri disponibile Europei vor lupta cele 10 ocupante ale locurilor secunde + cele mai bune două câștigătoare de grupe în Liga Națiunilor care nu se află pe primele două poziții în grupele preliminariilor CM.