Gary Lineker, cea mai bine platita vedeta de la BBC! Cati bani castiga fostul fotbalist la postul TV

Fostul fotbalist Gary Lineker ramane vedeta BBC cel mai bine platita, in ciuda faptului ca a fost de acord ca salariul sau sa fie redus cu putin sub 400.000 de lire sterline, arata raportul anual prezentat de companie.



Anul trecut a fost anuntat ca gazda show-ului "Match of the Day" este de acord ca salariul sa ii fie redus. Lineker a castigat 1,75 de milioane de lire sterline in ultimul an financiar. Intre timp, el a semnat un nou contract, pentru o suma cu 23% mai mica. Acest lucru insemna ca el ar fi putut castiga mai putin fata de Zoe Ball, prezentatoare matinalului Radio 2.

Raportul prezentat marti arata insa ca situatia a ramas neschimbata. Lineker a castigat 1,36 de milioane de lire sterline in anul financiar 2020 - 2021, iar prezentatoarea Zoe Ball, al carei salariu a fost de asemenea redus, s-a clasat pe locul al doilea, cu 1,13 milioane de lire sterline.

Actualul ei salariu este de 980.000 de lire sterline, cu 28% mai mic decat in 2019 - 2020, iar suma de 1,13 milioane de lire sterline cuprinde si platile de dinaintea taierii de salariu, la finalul anului trecut.

In total, toate vedetele BBC au obtinut 130 de milioane de lire sterline, cu 10% mai putin fata de anul anterior.

Primele cinci cel mai bine platite - Lineker, Ball, Steve Wright, Huw Edwards si Fiona Bruce - castiga acum mai putin decat anul trecut.

Patru femei - Ball, Bruce, Vanessa Feltz (Radio 2) si Lauren Laverne (6 Music) - fac parte din top 10. Numarul femeilor a ramas neschimbat fata de 2020.

Din total, in lista sunt 31 de femei si 40 de barbati, 20% sunt persoane din comunitati minoritare, cu 2% mai multe fata de anul trecut, iar toti cei din top 10 sunt albi.

Graham Norton, care a renuntat in decembrie 2020 la show-ul sau de la Radio 2, a parasit top 10. Vedeta castiga acum in jur de 150.000 de lire sterline.

Topul celor mai bine platite vedete BBC:

Gary Lineker - Lire 1,360,000 - Lire 1,364,999

Zoe Ball - Lire 1,130,000 - Lire 1,134,999

Steve Wright - Lire 465,000 - Lire 469,999

Huw Edwards - Lire 425,000 - Lire 429,999

Fiona Bruce - Lire 405,000 - Lire 409,999

Stephen Nolan - Lire 405,000 - Lire 409,999

Lauren Laverne - Lire 395,000 - Lire 399,999

Vanessa Feltz - Lire 390,000 - Lire 394,999

Alan Shearer - Lire 390,000 - Lire 394,999

Scott Mills - Lire 375,000 - Lire 379,999

Din 2017, BBC este nevoita sa publice numele celor care castiga mai mult de 150.000 de lire sterline pe an, la cererea Guvernului, iar Linkeker s-a clasat in fruntea listei de fiecare data.

Totusi, multe staruri nu apar in lista, pentru ca BBC Studios, divizia comerciala a corporatiei, nu este nevoita sa publice cheltuielile pentru salariile vedetelor.

Show-ul TV al lui Norton, de exemplu, nu apare in raport din acest motiv, si nici cel al Claudiei Winkelman ("Strictly Come Dancing").

Numarul celor aflati in conducerea BBC a scazut in ultimul an de la 253 la 241.

Presedintele BBC, Richard Sharp, a spus ca reteaua isi mentine cu succes misiunea de a informa, educa si distra. "Costul unora dintre cele mai importante seriale ale noastre este mai mult decat dublu. In ciuda presiunilor, BBC s-a dovedit a fi rezilient si relevant si competitiv", a adaugat el.

In ultimul an, timpul mediu petrecut pe BBC a crescut, iar in online, pe iPlayer, au fost inregistrate 6,1 miliarde de accesari, o crestere de 28%.