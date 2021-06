Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa desfasurata la finalul Adunarii Generale a LPF, ca FC Viitorul se va numi Farul Constanta din momentul in care gruparea va depune documentele oficiale care sa ateste fuziunea dintre cele doua cluburi.

Marti, la tragerea la sorti a programului editiei 2021-2022 a Ligii I, clubul patronat de Gheorghe Hagi a fost denumit tot FC Viitorul.

"FC Viitorul se va numi Farul Constanta in momentul in care vor depune documentele oficiale. Pentru ca ei trebuie sa faca un dosar cu care sa mearga la Federatia Romana de Fotbal si dupa aceea la alte foruri care sa le aprobe aceasta fuziune pentru a se numi Farul Constanta. De aceea astazi pe tabel noi am pus tot FC Viitorul, pentru ca nu avem inca un document definitiv ca ei se numesc Farul Constanta", a afirmat Iorgulescu.

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a explicat la randul sau: "Din ce am inteles de la reprezentantii clubului, vineri urmeaza sa se analizeze cererea lor la Registrul Comertului. Dupa ce se va analiza acea cerere, se va merge la Federatia Romana de Fotbal, iar Comitetul Executiv va lua o decizie definitiva privind schimbarea numelui clubului din Liga I".

Gruparea de fotbal din Liga I FC Viitorul si divizionara secunda Farul au fuzionat, echipa din primul esalon urmand sa se numeasca Farul Constanta si sa fie condusa de antrenorul Gheorghe Hagi.

Oficializata la 21 iunie, fuziunea celor doua cluburi s-a realizat sub sloganul "O singura echipa, Un singur brand, O singura iubire, Farul Constanta".

In noua organigrama, postul de presedintele al clubului Farul Constanta este ocupat de Gheorghe Popescu, iar cel de vicepresedinte de Tiberiu Curt. Clubul Farul are trei actionari: Gheorghe Hagi, Ciprian Marica si Zoltan Iasko.