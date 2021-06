Atentie antrenori! FRF a adoptat o regula care prevede pedepsirea celor care protesteaza

FRF a decis sap una picorul in prag in privinta antrenorilor care protesteaza la meciuri. Astfel, tehnicienii care au un comportament nesportiv si acumuleaza cartonase galbene vor fi sanctionati, a decis Comitetul Executiv al FRF, in sedinta de duminica.

"Comportamentul nesportiv al antrenorilor. La propunerea CCA si in urma dezbaterilor din Comitetul Executiv a fost introdusa o sanctiune pentru antrenorii care au un comportament nesportiv pe marginea terenului si acumuleaza implicit cartonase galbene pe durata unui sezon competitional. Daca pana acum aceste avertismente nu se cumulau, de-acum inainte antrenorii care vor acumula 4 cartonase galbene vor primi o etapa de suspendare in campionatele din Romania. In Cupa Romaniei aceasta sanctiune se va aplica la cumulul de doua cartonase galbene. Pedeapsa va fi insotita si de o sanctiune financiara", a explicat presedintele FRF, Razvan Burleanu, conform news.ro.

In decizia anuntata pe site-ul FRF, se mentioneaza sanctionarea "oficialilor pentru cumul de abateri sanctionate cu cartonasul galben". "Penalitatea financiara aplicata oficialului respectiv va fi in cuantum dublu fata de cea aplicata unui jucator pentru cumul de cartonase galbene. De asemenea, in cazul oficialilor nu se va aplica anularea avertismentelor de la o faza la alta a competitiei", se arata pe site-ul federatiei.