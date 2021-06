Explicatia FRF dupa ce Hagi, Popescu si Dorinel Munteanu au fost umiliti la meciul Austria - Macedonia de Nord

Fotbalistii Generatiei de Aur au fost trimisi la tribuna a doua, la meciul de Bucuresti, contend pentru EURO 2020, Austria - Macedonia de Nord 3-1.

Asta in contextul in care la VIP au stat sefii din FRF si oameni politici importanti.

Fostii internationali au reactionat, insa FRF se apara spunand ca nu ea se ocupa de organizarea meciurilor.

"Nu noi organizam acest EURO, noi suntem invitati. Nu stiu cum s-au impartit aceste bilete. Si eu am vrut sa cumpar bilete, dar nu s-a putut. Nu stiu cum se organizeaza treaba asta, nu tine de mine. Eu vreau sa va spun ca am vrut sa cumpar bilete pentru prieteni si nu am putut.

Chiar daca fac parte din Federatia Romana de Fotbal. Nu ne apartine aceasta organizare. Noi am fost invitati, la fel ca Hagi, Popescu, Dorinel Munteanu si cine a mai fost. Nu e vorba despre nicio greseala, eu imi cer scuze daca trebuie, dar nu cred ca e vorba despre nicio greseala. Eu cred ca FRF, daca ar fi avut bilete mai bune, i-ar fi repartizat pe fostii nostri mari fotbalisti in zona VIP.

La tragerea la sorti, cand nu a fost invitat Gica Hagi, Federatia si-a cerut scuze. Eu cred ca este un subiect care s-a incheiat.

Eu cred ca acum acuzele sunt nefondate, pentru ca nu stim adevarul. FRF a primit o cota de bilete, pe care a repartizat-o. Multi colegi din Federatie n-au fost prezenti la acest meci, pentru ca n-au avut bilete. Nu putem sa dam verdicte.

Faceau o buna propaganda pentru Romania daca erau la tribuna oficiala, dar daca nu am primit bilete, ce sa facem?", a declarat Mihai Stoichita, la Digi Sport Special.