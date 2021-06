Plecari in masa de la echipa lui Hagi. Inca un fotbalist a parasit clubul FC Viitorul

Atacantul Juvhel Tsoumou a parasit gruparea FC Viitorul, a anuntat clubul patronat de Gheorghe Hagi.

Sosit la FC Viitorul Constanta la inceputul acestui an, atacantul congolez in varsta 30 de ani a inscris 4 goluri in cele 18 partide in care a evoluat.



Gica Hagi si Gica Popescu nu vor sa mai auda de EURO 2020 dupa ce au fost umiliti la primul meci de la Bucuresti. Ce decizie au luat

Clubul din Ovidiu a mai precizat, la inceputul acestei luni, ca nici Romario Benzar, Jo Santos, David Babunski si Marquinhos nu vor mai continua la FC Viitorul, sezonul viitor.

Imprumutat de la Lecce, Romario Benzar se va intoarce la clubul de care apartine, in timp ce cu macedoneanul David Babunski s-a ajuns la un acord pentru incetarea pe cale amiabila a contractului.

Nici brazilienii Jo Santos si Marquinhos Pedroso nu vor continua la formatia din Ovidiu in sezonul urmator, contractele acestora incheindu-se la finalul campionatului 2020/2021.