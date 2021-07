Un fotbalist trecut pe la Juventus a semnat cu Rapid. Prima declarație a atacantului

Rapid a reuşit transferul atacantului marocan Younes Bnou Marzouk, acesta semnând un contract valabil un an, cu drept de prelungire pe încă un sezon, informează gruparea giuleşteană.

În vârstă de 25 de ani, Marzouk a jucat la echipele de tineret ale cluburilor FC Metz şi Juventus Torino, iar la seniori a evoluat în Belgia, Franţa, Suedia, Malta şi Elveţia.

"Sunt fericit că am ajuns la Rapid, sunt pregătit să dau totul pentru echipă şi să obţinem performanţe importante. M-am uitat pe internet şi am văzut că este un club mare, cu foarte mulţi suporteri. Am văzut meciul din prima etapă şi am rămas impresionat. Abia aştept să debutez în faţa suporterilor", a declarat Younes, pentru fcrapid.ro.

În 2013/14, marocanul a făcut parte din lotul lui Juventus într-un meci cu Genoa, în anul în care italienii au câştigat titlul. Italienii l-au împrumutat la Westerlo, Angers şi Chiasso, ulterior fiind transferat la FC Lugano, unde a jucat în Europa League. În 2019, Marzouk s-a transferat la FC Chiasso, formaţie din liga secundă elveţiană.

Marzouk a jucat două meciuri pentru Franţa U18, are 6 meciuri şi 3 goluri pentru Maroc U17, participând cu aceştia la CM U17 din 2013.