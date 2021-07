Caz incredibil in Liga 1.

Un fotbalist care a venit de putin timp in Romania ar fi fost prins cu substante interzise pe aeroport.

Totul s-ar fi petrecut la sfarsitul lunii iunie, atunci cand echipa FC Botosani a plecat cu avionul spre cantonamentul din Austria.

In aeroportul din Suceava, la controlul cu raze X s-ar fi descoperit urme de droguri in bagajele unui cetatean strain.

Autoritatile au confirmat existenta unui caz de genul acesta.

"In data 29-06 -2021, in postul de politie de frontiera Suceava, la iesirea din tara, in cursa spre directia Memmingen (Germania), in bagajul de mana al unui cetatean belgian a fost descoperit un grinder metalic in interiorul caruia erau urme de substanta vegetala tocata de culoare verde.

Persoana si-a continuat calatoria. Cazul a fost preluat de organele de politie competenta", a spus Florin Badila, purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, pentru Ziare.com.

Cine ar fi fotbalistul incriminat?

Persoana in cauza ar fi fotbalistul Maecky Ngombo, jucator belgian venit de doua saptamani in Romania, la Botosani. El este acum in cantonament cu echipa din Moldova, in Austria.

Conform surselor Ziare.com, el ar fi fost retinut timp de o ora pe aeroportul din Suceava, dupa care i s-ar fi dat drumul.

Fotbalistul are 26 de ani si a facut primii pasi in fotbal la academia lui Standard Liege, dupa care a jucat la Roda Kerkrade, Fortuna Dusseldorf.

"Belgianul Fred Maecky Ngombo a semnat cu FC Botosani!

Atacantul 𝐌𝐚𝐞𝐜𝐤𝐲 𝐍𝐠𝐨đĻ𝐛𝐨 nascut la Liege in Belgia s-a inteles cu FC Botosani si va evolua timp de doi ani pentru gruparea ros-alb-albastra. Venit liber de contract, Fred are o partida jucata la nationala de tineret a Belgiei, iar cluburile precedente au fost 𝐂𝐑 𝐁𝐞đĨ𝐨𝐮đĸđŗ𝐝𝐚𝐝 (Algeria), 𝐆𝐨 𝐀𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐄𝐚𝐠đĨ𝐞đŦ (Olanda), 𝐀đŦ𝐜𝐨đĨđĸ si 𝐁𝐚đĢđĸ (Italia), 𝐑𝐨𝐝𝐚 𝐉𝐂 (Olanda), 𝐠. 𝐃𝐮ĖˆđŦđŦ𝐞đĨ𝐝𝐨đĢ𝐟 (Germania)", este anuntul echipei din Moldova, pe Facebook, in data de 24 iunie.

Sefii de la FC Botosani ar vrea sa-l dea afara pe fotbalist dupa acest caz care ar putea pata imaginea clubului.



Maecky Ngombo si agentul sau. FOTO: Facebook / Fotbal Club Botosani



Ce este grinderul, obiect cu care ar fi fost prins fotbalistul in aeroport?

Grinderul este folosit pentru taierea, macinarea sau tocarea plantelor si a tutunului.

Avantajul folosirii lui este ca are dintii ascutiti, lucrul ce ajuta foarte bine la procesul de macinare.