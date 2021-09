A fost unul dintre cei mai tehnici fotbaliști români, dar viața a fost dură cu el.

Retras din sport, Florin Hidișan luptă acum cu o boală necruțătoare.

Fostul jucător de la UTA, Pandurii Tg Jiu, FC Argeș, FC Brașov, U Cluj a aflat anul acesta că are cancer, mai exact o tumoră malignă în stomac.

De atunci, viața lui s-a schimbat complet.

La 39 de ani, Hidișan face ședințe de chimioterapie la Cluj și speră să învingă într-un final boala.



"Doamna doctor plângea, n-avea putere să-mi spună diagnosticul. Până la urmă, s-a adunat și mi-a zis că am o tumoră malignă în stomac și situația e destul de gravă. Apoi, 10 medici se uitau toți la mine și mă priveau trist.

Știau gravitatea diagnosticului. Am încercat să-i liniștesc și le-am zis: Eu voi fi bine! Mă voi face bine!. Nu le venea să creadă, toți erau cu lacrimi în ochi și cu capetele plecate. Un medic cunoaște gravitatea bolii. Dar mai presus de medicină, eu, ca om, simt că voi fi bine. Și voi fi bine.

Uite, acum câteva zile, după multă vreme, am mâncat niște înghețată, am putut să beau și cola. Pfff, ce fericit am fost, mi-au dat lacrimile ", a spus Hidișan pentru gsp.

Starea fostului fotbalist s-a îmbunătățit puțin după ședințele de chimioterapie.

"Am mai pus pe mine 6-7 kilograme, sunt ceva mai bine. O să fiu și mai bine, o să vedeți", a spus Hidișan pentru gsp.ro

Hidișan are 107 meciuri în Liga 1 și 7 goluri.