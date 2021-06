"Cobra" a semnat contractul. Primele imagini in tricoul FCSB-ului cu noua "perla" din atacul echipei lui Gigi Becali

Echipa de fotbal FCSB l-a transferat luni pe atacantul ceh Zdenek Ondrasek, de la FC Viktoria Plzen, a anuntat vicecampioana Romaniei pe pagina sa de Facebook, conform agerpres.ro.

Atacantul ceh in varsta de 32 de ani a efectuat luni dimineata vizita medicala si a semnat contractul cu FCSB. Cel supranumit "Cobra" va imbraca tricoul cu numarul 13.

Ondrasek este nascut la 22 decembrie 1988, la Strakonice, in Cehia. El a inceput fotbalul la TJ Blatna, iar junioratul l-a incheiat la SK Dynamo Ceske Budejovice. A mai evoluat pentru FK Caslav, Tromso IL (Norvegia), Wisla Cracovia (Polonia) si FC Dallas (SUA) inainte de a reveni in Cehia in septembrie 2020, pentru a semna cu FC Viktoria Plzen. A adunat, pana la momentul semnarii contractului cu FCSB, 7 prezente in echipa nationala a Cehiei, pentru care a marcat doua goluri.

Acesta este al patrulea transfer perfectat de FCSB in aceasta vara, dupa Andrei Cordea (Academica Clinceni), Alexandru Cretu (NK Maribor) si si Stipe Vucur (Hallescher FC).

Cristian Dumitru (FC Arges), Ovidiu Horsia (Gaz Metan Medias), Ianis Stoica (CSM Slatina) si Stefan Cana (Poli Iasi) au revenit dupa imprumuturi.